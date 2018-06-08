Стартап сооснователя Google показал прототип одноместного мультикоптера

Компания Kitty Hawk, финансируемая сооснователем компании Google Ларри Пейджем, опубликовала на YouTube короткий видеролик, демонстрирующий испытания прототипа одноместного мультикоптера.



Как пишут "Ведомости", аппарат, получивший имя Flyer в честь первого самолета братьев Райт, представляет собой поплавковый мультикоптер с 10 роторами. Пока он может взлетать и садиться только на воду. Установленные на Flyer аккумуляторы обеспечивают полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью до 32 км/ч.



Стоимость Flyer и сроки появления его коммерческой версии пока не раскрываются, но Kitty Hawk предлагает желающим оставить предзаказы. "Мы стремимся дать людям свободу полета, поэтому мы будем сотрудничать с партнерами, чтобы сделать целые флоты таких аппаратов в местах отдыха по всему миру", - говорится на сайте Kitty Hawk.





