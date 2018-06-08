Сигаретный дым - одна из причин нарушений слуха у детей

Воздействие дыма в утробе матери и после рождения связано с нарушениями слуха у детей. К такому выводу пришли исследователи из Японии, проанализировав данные 50734 детей в возрасте трех лет. Матери 15,2% детей курили во время беременности. 3,9% участников подвергались воздействию дыма в возрасте 4 месяцев, а 0,9% - и в 4 месяца, и в утробе матери, сообщает The Hindustan Times.



Распространенность нарушений слуха у детей в возрасте трех лет составила 4,6%. По сравнению с детьми, не подвергшимися воздействию табачного дыма в утробе матери и в возрасте 4 месяцев, у участников, чья мать курила во время беременности, вероятность возникновения нарушений слуха была выше на 26%. У детей, которые подвергались воздействию сигаретного дыма в возрасте 4 месяцев, риск оказался повышен на 30%.



Воздействие табачного дыма только во время беременности приводило к увеличению риска на 68%. У детей, которые подвергались воздействию дыма и в утробе, и в 4 месяца, риск был повышен в 2,4 раза. Специалисты призывают женщин не курить во время беременности и оградить маленьких детей от воздействия табачного дыма.

