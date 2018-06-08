Власти Австрии решили закрыть семь мечетей и выслать 60 имамов

Из Австрии могут быть высланы несколько десятков имамов, подозреваемых в получении иностранного финансирования, заявили в правительстве страны.



Также власти закроют семь мечетей, шесть из которых управляются местной арабской религиозной организацией, а одна — Ассоциацией турецких исламских культурных объединений в Европе (ATIB).



Как следует из слов министра внутренних дел Герберта Кикля, на данный момент вида на жительства лишены два имама, пяти было отказано в получении документов на проживание. Всего меры могут затронуть до 60 имамов, из которых 40 связаны с ATIB.



«Параллельным обществам, политическому исламу и радикализации не место в нашей стране», — сказал канцлер Себастьян Курц. Представитель президента Турции назвал действия австрийских властей «расистскими» и «антиисламскими».



Проверка началась после публикации в апреле фотографий из мечети ATIB, на которых дети в камуфляже занимались инсценировкой Галлиполийского сражения Первой мировой войны. На фотографиях дети, в частности, лежали на полу завернутые в турецкие флаги и изображали мертвых.

