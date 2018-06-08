Пленарные заседания Рады завершены до 19 июня
Народные депутаты Украины завершили работу в пленарном режиме до 19 июня.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание Верховной Рады в пятницу.
Она напомнила немногочисленным оставшимся к концу заседания в сессионном зале народным депутатам, что следующее пленарное заседание состоится 19 июня.
Согласно календарному плану, на следующей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
Источник: Интерфакс-Украина
15:12