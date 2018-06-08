Новый министр финансов назвала свои приоритеты

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова своими приоритетами на новом посту назвала повышение бюджетной эффективности, макроэкономическую стабильность и поддержку экономического роста. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает УНИАН.



Отмечается, что Маркарова рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором МВФ.



"Если говорить о Международном валютном фонде, который чрезвычайно сильно поддержал нас после кризиса, и программа расширенного финансирования действительно дала нам возможность вместе с поддержкой международных партнеров провести важные реформы, я очень надеюсь на углубление этого сотрудничества", - сказала исполняющая обязанности министра финансов.



Вторым приоритетом она назвала макроэкономическую стабильность и снижение фискальных рисков. Это предполагает углубление отношений с международными партнерами.



Третьим приоритетом Маркарова считает поддержку экономического роста за счет реформирования налоговой службы и таможни, создания Службы финансовых расследований, снижения давление на бизнес, широкого обсуждения налогового законодательства и завершения реформы государственных банков.



Оксана Маркарова в 1998-1999 годах, а также с 2001 по 2003 годы занимала посты советника по экономической политике и менеджера внешних и корпоративных связей американского фонда прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. В 2000 году она проходила практику в Мировом Банке.



С 2002 года в течение 11 лет возглавляла инвестиционную группу ІТТ, которая занимается торговлей ценными бумагами, инвестиционным банкингом, инвестиционным консалтингом, юридическими услугами, управлением активами, фондами, недвижимостью и девелопментом.



В марте 2015 года назначена заместителем министра финансов Украины.

