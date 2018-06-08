Минкультуры расширило "черный список" россиян

Перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности пополнилось еще тремя деятелями культуры РФ. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает пресс-служба Министерства культуры.



В частности, в перечень лиц вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев.



Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



На данный момент в списке находятся 134 человека.

