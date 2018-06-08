Генпрокуратура возбудила дело о совершении преступления нардепом Мураевым

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство о совершении народным депутатом Украины Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных статьями "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.



"Генеральной прокуратурой Украины 08.06.2018 в ЕРДР внесены сведения о совершении народным депутатом Украины Е.Мураевым преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2 ст.383 УК Украины", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.



Она отметила, что основанием для регистрации производства стало провозглашение с трибуны украинского парламента нардепом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") речи о неправомерных действиях Е.Мураева.



"Мураев накануне в интервью "112 канала" предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена А.Сенцова на лиц, которые обвиняются и осужден украинскими судами за терроризм и сепаратизм", - написала Л.Сарган.



Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено Службе безопасности Украины, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства - Генеральной прокуратуре Украины.



Ранее в пятницу руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой возбудить уголовное дело против Е.Мураева за его высказывания относительно О.Сенцова.



"Обращаюсь к главе Службы безопасности Украины с заявлением о возбуждении против Мураева уголовного дела по ст.111 "государственная измена", - заявил С.Пашинский на пленарном заседании Верховной Рады 8 июня в Киеве.



Депутат также обратился к генеральному прокурору Украины с требованием возбудить против Е.Мураева уголовное дело по ст.383 Уголовного кодекса Украины за заведомо неправдивое сообщение о совершенном преступлении.



В свою очередь народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Е.Мураев позволил себе подобное высказывание об О.Сенцове, поскольку не понес ответственность за оправдание аннексии Крыма – он был допущен к выборам и прошел в парламент.



Поэтому Р.Чубаров считает, что Е.Мураев должен быть привлечен к ответственности и за свои предыдущие высказывания. "Должны быть требования к генеральной прокуратуре Украины, к прокуратуре Автономной Республики Крым, чтобы по результатам тех утверждений, которые не только противоречат объективности, но глубоко обижают граждан Украины, особенно политических заключённых в Крыму, Мураев должен быть осужден", - сказал Р.Чубаров.



Позже в этот день на сайте телеканала "NewsOne" было обнародовано заявление Е.Мураева, в котором нардеп подчеркнул, что на самом деле не называл террористом украинского режиссера О.Сенцова. "Если проанализировать мой комментарий, то там вообще не было личного отношения к Сенцову. Мы рассматривали общую политическую ситуацию, как действует власть. У нас уже была история с Надеждой Савченко…. Это повлияло в политическом плане, как на президента, так и на членов провластной коалиции", - сказал Е.Мураев.



Внефракционный народный депутат Е.Мураев был избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 (Харьковская обл.) и некоторое время входил в состав фракции "Оппозиционный блок".

