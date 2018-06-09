Гай Ричи снял ролик о России в Киеве

Британского режиссера Гая Ричи уличили в том, что он снял сцены видеоролика о России в Киеве, сообщает газета «Известия».







Как передает телеканал «112 Украина», видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки, поверх которого наложен титр «Россия». Также в сцене на кухне можно заметить наклейки на украинском языке и логотип местного производителя молока.



В съемках ролика приняли участие нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, вингер парижского «ПСЖ» Неймар, хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил и крайний защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, а также форвард «Краснодара» Федор Смолов.

