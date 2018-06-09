Трюдо и Мэй на саммите G7 обсудили ситуации вокруг КНДР и Украины

Премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй в ходе встречи "на полях" саммита G7 в канадской провинции Квебек обменялись мнениями по КНДР и Украине.



"Премьер-министры обсудили приоритетные вопросы "большой семерки", включая экономический рост и создание рабочих мест, а также вопросы глобального мира и безопасности, в том числе в контексте ситуации с Северной Кореей и Украиной", - говорится в распространенном на сайте саммита пресс-релизе.



Кроме того, премьеры затронули темы гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, а также обсудили проблемы загрязнения мирового океана и вопросы торговли.

