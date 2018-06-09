HBO заказал пилотную серию приквела «Игры престолов»

Американский телеканал HBO заказал пилотную серию приквела к сериалу «Игра престолов».



Сюжет нового шоу создали британская сценаристка Джейн Голдман и Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов». Голдман будет шоураннером сериала и напишет сценарий.



Действие сериала будет происходить за «тысячи лет» до событий, изображенных в «Игре престолов». На HBO сообщили, что шоу покажет, как этот мир перешел от «золотого века» к своему «самому темному часу».



Информации о названии сериала и его возможной дате выхода пока нет, однако, по данным Deadline, на HBO рассматривали возможность запустить спин-офф «Игры престолов» в 2020 году.



«Точно можно сказать только одно: ужасающие секреты истории Вестероса, истинное происхождение белых ходоков, тайны Востока и легендарные Старки — на самом деле не та история, которую мы думаем, что знаем», — заявили на HBO.



Последний сезон «Игры престолов», самого успешного сериала HBO, выйдет в 2019 году.



В 2017 году HBO объявил, что заключил с пятью сценаристами (в том числе с Джейн Голдман) соглашения о работе над спин-оффами или приквелами «Игры престолов». Сообщалось, что некоторые из сценаристов будут работать над историями с Джорджем Р. Р. Мартином. Никакой информации о сроках создания этих проектов не было.

