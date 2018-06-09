Главы МИД нормандской четверки обсудят миссию ООН на Донбассе

Впервые одной из главных тем переговоров министров иностранных дел в Берлине в понедельник, 11 июня, в так называемом "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) станет миротворческая миссия ООН для востока Украины. Об этом сообщила в пятницу, 8 июня, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr).



Кроме того, заявила она, речь на встрече, как это было и раньше, пойдет о состоянии дел в реализации минских договоренностей и импульсах, способных ускорить этот процесс.



С точки зрения официального Берлина, существуют три главные предпосылки позитивных сдвигов в деле урегулирования конфликта на востоке Украины.



"Во-первых, это стабильное перемирие, − перечислила Адебар. − Во-вторых, отвод тяжелых вооружений. И, в-третьих, прогресс на пути реализации минских соглашений".



Что же касается миссии "голубых касок" для Донбасса, то в Берлине знают о наличии существенных разногласий между Москвой и Киевом об условиях такой миссии, ее формате, полномочиях, численности, мандате, а также зоне ответственности.



В понедельник министры иностранных дел четырех стран, сказала Адебар, будут иметь возможность изложить свои взгляды на этот счет и обменяться мнениями.



Один из спорных моментов, в частности, − требование Киева предоставить "голубым каскам" полномочия по контролю над украинско-российской границей в зоне конфликта. Представитель МИД ФРГ дала понять, что и немецкий министр считает важным допуск миссии ООН к этой границе.



Напомним, предыдущая встреча министров в "нормандском формате" проходила почти полтора года назад − в феврале 2017 года.

