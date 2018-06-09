Чиновники украли деньги на реабилитацию сотни военных

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на психологическую реабилитацию участников боевых действий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"Оперативники СБ Украины установили, что директор санаторного комплекса на Тернопольщине присвоила бюджетные средства в крупных размерах, выделеные медицинскому учреждению в рамках реализации бюджетной программы. За счет этой суммы пройти курс психологической реабилитации могли почти сто участников боевых действий", - говорится в сообщении.



По результатам проведения следственных действий директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.



Отмечается, что СБУ во время мероприятий, направленных на предупреждение и устранение угроз национальным интересам государства в военной сфере, в частности относительно социальной защиты военнослужащих и участников АТО, разоблачила несколько фактов растраты бюджетных средств, предусмотренных на психологическую реабилитацию участников ООС (АТО), организованных должностными лицами санаторно-курортных учреждений и Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

