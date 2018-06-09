В Конгресс США внесли резолюцию о Голодоморе

В Палате представителей Конгресса США представлена ​​резолюция в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщило посольство Украины в США.



Отмечается, что группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора в Украине.



В посольстве указали, что документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года.



В проекте резолюции подчеркивается, что события 1932-1933 годов в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима ​​против украинского народа и являются геноцидом.



Документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинцев.

