Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, принятый парламентом 7 июня. "Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Грузии Иракли Кобахидзе и Молдовы Андрианом Канду в субботу в Киеве.



Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.



Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.



В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.



Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.



Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы ВАКСа.

