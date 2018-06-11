ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета
Венгрия привела авиацию в боевую готовность из-за небольшого украинского самолета, сообщает Мукачево.net.
Инцидент произошел на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань.
Пограничники сразу же объявили тревогу и сообщили о нарушителе в органы безопасности НАТО. В воздух поднялись многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
Самолет-нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии после нескольких маневров. Военные не исключают, что это было контрабандное судно, которое перевозило из Закарпатья в ЕС нелегалов или запрещенные товары.
Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.
В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров.
В начале года глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что страна будет "отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов".
В конце марта он сообщил, что Будапешт намерен заблокировать участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите НАТО.
В апреле Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО—Украина на уровне министров иностранных дел. Будапешт пообещал, что будет против вступления Украины в альянс, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств.
Глава МИД подчеркнул, что Венгрия не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов".
Кроме того, в мае правительство Венгрии утвердило меморандум с призывом к НАТО пересмотреть поддержку Украины.
В меморандуме, в частности, говорится, что "реформирование Украины провалилось".
Правительство Венгрии отмечает, что Киев не достиг успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Кроме того, считают в Будапеште, Украина "представляет опасность для соседей".