ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за украинского самолета

Венгрия привела авиацию в боевую готовность из-за небольшого украинского самолета, сообщает Мукачево.net.



Инцидент произошел на границе в районе пункта пропуска Лужанка — Берегшурань.



Пограничники сразу же объявили тревогу и сообщили о нарушителе в органы безопасности НАТО. В воздух поднялись многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.



Самолет-нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии после нескольких маневров. Военные не исключают, что это было контрабандное судно, которое перевозило из Закарпатья в ЕС нелегалов или запрещенные товары.



Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.



В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров.



В начале года глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что страна будет "отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов".



В конце марта он сообщил, что Будапешт намерен заблокировать участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите НАТО.



В апреле Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО—Украина на уровне министров иностранных дел. Будапешт пообещал, что будет против вступления Украины в альянс, пока Киев не восстановит права национальных меньшинств.



Глава МИД подчеркнул, что Венгрия не уступит иностранному давлению и не пожертвует интересами закарпатских венгров ради "геополитических интересов".



Кроме того, в мае правительство Венгрии утвердило меморандум с призывом к НАТО пересмотреть поддержку Украины.



В меморандуме, в частности, говорится, что "реформирование Украины провалилось".



Правительство Венгрии отмечает, что Киев не достиг успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Кроме того, считают в Будапеште, Украина "представляет опасность для соседей".

