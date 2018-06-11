В ДНР эвакуировали тела двух погибших в мае украинских диверсантов

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировали тела двух украинских диверсантов, погибших при неудачной попытке выхода на позиции ДНР на северных окраинах Донецка, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"Сегодня представителями министерства обороны ДНР при полученных гарантиях безопасности с украинской стороны были эвакуированы два тела украинских боевиков, которые в составе ДРГ (диверсионно-разведывательной группы — ред.) погибли в мае 2018 года при неудачной попытке выхода со стороны Песок на позиции ВС ДНР в районе Админплощадки Донецка", — сказал представитель командования ДНР.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

