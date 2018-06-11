Парубий рассказал об "ужасах российской агрессии"

Спикер Рады Андрей Парубий рассказал об "ужасах российской агрессии" в Грузии, Молдавии и на Украине. Политик сделал такие заявления в адрес Москвы на открытии II Межпарламентской конференции "Грузия, Молдавия и Украина". Выступление транслировал телеканал "112 Украина".



Одной из основных задачи конференции депутат назвал "понимание угрозы России всему цивилизованному миру".



"Фактически Россия угрожает Европе, Североатлантическому союзу, всему цивилизованному миру. И эта агрессия проявляется в разных сферах: экономической, энергетической, гуманитарной, культурной; через кибератаки. И понимание глобальной угрозы России для всего цивилизованного мира — это, наверное, одна из основных задач нашей конференции", — сказал Парубий.



Также парламентарий выразил мнение, что на Украине, а также в Грузии и Молдавии якобы находятся оккупационные войска. Помимо этого, он напомнил, что Киев поддержал Тбилиси, когда в 2008 году Грузия напала на Южную Осетию.



"Многие из нас вспоминают 2008 год, когда началась агрессия против Грузии. Тогда и украинский парламент и украинский президент оказали полную поддержку нашим побратимам из Грузии. К сожалению, тогда мир не дал адекватной оценки. Я уверен, что если бы тогда была более адекватная оценка, не было бы продолжения, не было бы агрессии против Украины", — заключил Парубий.



В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.



Грузия в 2008 году атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы. В ответ на агрессию против мирного населения Россия ввела войска и вытеснила силы противника.

