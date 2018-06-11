Путин сообщил, что обсудил с Порошенко судьбу Вышинского

Владимир Путин в субботу обсудил с президентом Украины Петром Порошенко арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.



Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских заключенных и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.



В свою очередь, Путин заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине.



Лидеры государств договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.



В четверг во время прямой линии президент также затронул тему ареста Вышинского. Глава государства выразил надежду, что ему удастся добиться освобождения журналиста.



"Здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе сегодня украинские власти зависят", — сказал российский лидер.



В Совете Федерации считают, что дело против Вышинского нужно Украине для создания "обменного фонда", чтобы освободить отбывающих наказание в России украинских граждан.



Зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров полагает, что в такой ситуации Россия могла бы пойти на обмен, поскольку положение Вышинского и других задержанных на Украине россиян вызывает тревогу и необходимо сделать все, чтобы спасти российских граждан.



"Вместе с тем, хочу отметить, подобные вопросы требуют тишины. Как правило, они серьёзно прорабатываются на уровне лидеров стран, по линии Минюста и МИД, но гласного обсуждения лучше не допускать", — подчеркнул сенатор.



В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.



Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. На следующий день после оглашения решения суда перед зданием украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.



Некоторые политики и правозащитники допускают возможность обмена главы портала РИА Новости Украина на Олега Сенцова. Сам Путин называет их дела несопоставимыми.

