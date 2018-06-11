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- Советник Трампа жестко раскритиковал премьера Канады за его заявления после саммита G7
Советник Трампа жестко раскритиковал премьера Канады за его заявления после саммита G7
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, являющийся одним из советников президента США Дональда Трампа, в воскресенье раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его заявления по окончании саммита G7, назвав их политическим просчетом.
В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".
"Эта постановочная пресс-конференция была проявлением нечестности со стороны Джастина Трюдо", - утверждал Наварро, который выступал в эфире телекомпании Fox News. "Это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории", - заявил советник президента, говоря о выступлении премьер-министра.
"Есть особое место в аду для каждого зарубежного лидера, который нечестно ведет дипломатию с президентом Дональдом Трампом и затем пытается нанести ему удар в спину, как только он уходит", - указал Наварро. Он назвал поступок Трюдо "слабым и нечестным", заявив, что такого мнения придерживается сам Трамп.
В канцелярии канадского премьера, между тем, отрицают все обвинения президента США в непорядочности заявлений Трюдо. По словам его пресс-секретаря Кэмерона Ахмада, премьер на пресс-конференции "не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах" с Трампом.
В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.