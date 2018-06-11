Супрун посоветовала украинцам не пить таблетки от боли в спине, а больше двигаться

Глава Минздрава Ульяна Супрун вместе с врачом-нейрохирургом Вадимом Ильяшенко рассказала, как справляться с болью в спине. Советы она опубликовала на странице в Facebook.



"Физическая активность может заменить много таблеток, однако никакие таблетки не смогут заменить физическую активность. Поэтому если вы и дальше продолжаете искать чудодейственные препараты от боли в спине, то лучше прекратите это делать. Таким образом вы сэкономите свое время и деньги", - подчеркнула Супрун.



По ее словам, самое главное при боли в спине - сохранять двигательную активность насколько это возможно и продолжать выполнять физические упражнения. По статистике, вероятность повторного приступа боли составляет около 30%. Именно малоподвижный образ жизни увеличивает вероятность рецидива.



Перед тем, как приступать к выполнению упражнений, чиновник советует ознакомиться с первой частью материала об определении типа боли и рекомендуемые упражнения для его облегчения.

