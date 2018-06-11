Умер Игорь Лях, сыгравший в фильме "Любовь и голуби"

В ночь на 8 июня скончался заслуженный артист РФ, актер театра и кино Игорь Лях. Он известен по роли Леньки в фильме "Любовь и голуби".



О смерти 55-летнего актера сообщила на своей страничке в Facebook его бывшая однокурсница, актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. Лях умер от остановки сердца, пишет "Российская газета".



Игорь Лях родился в 1962 году в Загорске Московской области. В 16 лет он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. "Я хорошо помню свое первое впечатление, когда его увидела. "Митрофанушка, Недоросль", - пронеслось у меня в голове", - вспоминает Бравицкая.



Игорь был высоким и "невероятно смешным". Комичность ему придавали рыжие кудри, нос картошкой и добродушное лицо, усыпанное веснушками.



По словам Ларисы Бравицкой, педагоги стали "ломать" молодого актера, "внедряться в его природу комедийного артиста и тянуть в психологические роли". После окончания вуза Игорь играл в Малом театре, а потом работал в Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в экспериментальном театре "Детектив", передает "Интерфакс".



Лях удачно дебютировал в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби", а позднее снялся в фильмах "Вина лейтенанта Некрасова", "Мой любимый клоун", "Жил-был Шишлов", "Недоросль", "Ха-би-ассы".



В 90-е годы Лях, по словам Бравицкой, "оказался совсем никому не нужным". Он "закрылся дома и несколько лет практически никуда не выходил". В 2000 году актера пригласили преподавать в училище Щепкина, где он проработал до последнего времени.



С 2007 года Игорь Лях снова сыграл несколько ролей в кино, в частности в фильме "Жизнь и судьба" по одноименному роману Василия Гроссмана.







