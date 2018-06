Полицейские в США два часа гонялись за угнанным бронетранспортером

Захватывающие события развернулись в американском штате Вирджиния вечером 5 июня. Жители города Ричмонд стали очевидцами полицейской погони за бронетранспортером по центральным улицам. Как выяснилось позднее, бронемашина была угнана военнослужащим с базы Национальной гвардии Форт Пикетт в Блэкстоуне. После двухчасовой погони БТР был заблокирован в центре Ричмонда, а угонщик арестован, передает CNN.



"Полиция штата Вирджиния начала преследование транспортного средства сразу после получения информации о его угоне и следовала за ним от округа Ноттовэй до города Ричмонда", - цитирует телеканал представителя полиции Коррин Геллер.



Сообщение об угоне БТР с базы Нацгвардии появилось около 20:00 по местному времени. Сперва полиция преследовала бронетранспортер на автомагистрали 95, а затем погоня продолжилась на улицах Ричмонда на глазах изумленных горожан, снимавших происходящее на видео. Как сообщается, местные жители сперва приняли БТР за танк.



БТР двигался с максимальной скоростью около 40 миль в час (64 км/ч) и не был оснащен никаким вооружением, подчеркнули в полиции. Во время погони в небе находился вертолет.



Преследование закончилось на центральной улице города. При этом сообщается, что угонщик оказал сопротивление полицейским при аресте и его пришлось обезвредить электрошокером, отмечает TJ. После этого мужчину доставили в госпиталь. По словам представителей полиции, в ближайшее время ему предъявят обвинения.



В полиции подчеркнули, что во время преследования никто не пострадал. О личности военнослужащего и возможных причинах его поступка пока ничего не сообщается.





