В Киеве женщину ограбили под обменным пунктом

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 11 июня, неизвестные ограбили женщину. Инцидент произошел возле пункта обмена валюты, сообщает Эспрессо.



Отмечается, что грабителей было двое: один мужчина держал женщину за шею, а другой забирал деньги.



Преступление было совершено около 11:00 по адресу ул. Васильковская 11/11.



Всего злоумышленники отобрали у женщины $1 тыс. и 10 тыс. грн (около $380). Сейчас мужчин ищет полиция.

