Новое правительство Италии отказалось принять судно с 629 мигрантами на борту

Правительство Италии запретило судну «Аквариус» с 629 мигрантами на борту заходить в итальянские порты.



«С сегодняшнего дня Италия начинает говорить „Нет“ контрабанде людей и бизнесу незаконной миграции», — написал вечером 10 июня новый глава МВД Италии Маттео Сальвини, возглавляющий националистическую партию «Лига».



Власти Италии предложили принять «Аквариус» правительству Мальты, однако там отказались это сделать, обвинив Италию в нарушении международных правил.



На момент публикации новости судно находится к югу от Сицилии и к востоку от Мальты.



По сообщению немецкой организации «SOS Mediterranee», которой принадлежит судно, на борту находятся 123 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 11 детей и семь беременных женщин. Они были спасены в шести разных операциях в водах Ливии.



«Мальта не принимает никого, Франция не пускает людей на границе, Испания защищает свои границы с оружием. Мальта не может отклонять каждую просьбу о помощи. Бог поместил ее ближе к Африке, чем Сицилию», — заявил Сальвини.

BBC News



Депортация 500 тысяч нелегальных мигрантов — один из пунктов программы нового коалиционного правительства Италии, сформированного «Движением пяти звезд» и «Лигой».



Путь по морю из Ливии в Италию — один из основных маршрутов нелегальной миграции из Африки в Европу.



В 2017 году, по оценке Международной организации по миграции, в Европу по морю попали 171 тысяча мигрантов (из них 119 — через Италию). Не менее трех тысяч человек погибли в море.

