Главный спонсор Brexit имел связи с Россией - Тhe Guardian

Наибольший донор кампании за выход Великобритании из ЕС миллионер Аррон Бэнкс имеет связи с российскими бизнесменами и встречался с дипломатами РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тheguardian.



Издание информирует, что Бэнкс ездил в Москву в феврале 2016 и неоднократно контактировал с российскими чиновниками, чтобы обсудить возможности бизнеса и вопросы, представляющие взаимный интерес во время кампании по Brexit и после нее.



Также сообщается, что Бэнкс был знаком с Александром Удодом, которого считают российским разведчиком, и которого выслали из Британии после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

