Врачи нашли необычную связь между "мужскими проблемами" и инфарктами

Проблемы с потенцией примерно в два раза повышают вероятность заполучить инфаркт, остановку сердца, инсульт или другие проблемы с сердцем и сосудами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Circulation.



"Как показывают наши наблюдения, проблемы с эрекцией сами по себе указывают на то, что у мужчины есть неполадки в работе сердца и сосудов. Врачи должны учитывать эту взаимосвязь и более агрессивно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, если у их пациенты жалуются на проблемы в их личной жизни", — рассказывает Майкл Блаха (Michael Blaha) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).



В последние годы в глобальной сети и в средствах массовой информации часто появляются заявления о том, что повышенная нагрузка на сердце и сосуды во время половых актов может привести к гибели людей, страдающих от порока сердца и других проблем с кровеносной системой.



С другой стороны, недавно ученые обнаружили необычную связь между частотой продолжения рода и болезнями сердца, говорящую о том, что люди с "проблемным" сердцем больше привлекают внимание противоположного пола.



Блаха и его коллеги открыли еще одну необычную закономерность такого рода, наблюдая за жизнью примерно двух тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет.

Биообразцы в криопробирках

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За это время, как отмечают ученые, мужчины успели пережить 115 инфарктов, инсультов и прочих острых проблем с сердцем, часть из которых закончилась смертью, а другие – тяжелыми последствиями для здоровья.



Сопоставив эту статистику с тем, что участники этих наблюдений рассказывали о своих половых проблемах, ученые раскрыли любопытный феномен. Мужчины, говорившие о том, что эрекции у них "нет или почти нет", примерно в 2-3 раза чаще становились жертвами проблем с сердцем, чем те пожилые американцы, чьи половые органы еще были в порядке.



С чем это связано, ученые пока не знают, однако, как отмечает Блаха, эта взаимосвязь, парадоксальным образом, может помочь мужчинам и докторам максимально продлить их жизнь.



"Удивительно, что почти все мужчины всеми силами избегают и откладывают визит к врачу после того, как они осознают, что у них начались проблемы с сердцем, и бегут к ним при первом же признаке того, что у них есть проблемы с эрекцией. Теперь у нас появилась отличная возможность и повод для проверки их сердца и сосудов", — заключает ученый.

