Бойко назвал мракобесием попытки запретить в Украине трансляцию чемпионата мира по футболу

"Попытки власти запретить трансляцию чемпионата мира по футболу – это настоящее мракобесие". Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко в эфире телеканала «Прямой», комментируя попытку власти запретить трансляцию в Украине чемпионата мира по футболу 2018, который будет проходить в РФ, сообщает пресс-служба партии ОБ.



"Я считаю, что попытки провластных сил запретить трансляцию ЧМ по футболу в России являются абсолютно неправильными. В РФ приехало множество команд со всего мира. И когда, например, будет играть команда Бразилии с Германией, почему эту игру нельзя показать? Что это за мракобесие такое? Мы категорически против того, чтобы людей ограничивали подобным образом", – заявил Юрий Бойко.



Он отметил, что заявления власти о высоком уровне угрозы жизни и свободе тех, кто поедет на ЧМ, являются абсурдными.



"Когда говорят, что пяти тысячам украинцев, которые купили билеты и поедут на ЧМ, будет там опасно, то я хочу напомнить, что у нас там 2,5 млн человек работают и зарабатывают деньги. И за прошлый год почти 1 млрд долларов от них пришел в Украину. Также хотел бы отметить избирательность выпадов нашей власти. Сегодня, например, президент США сказал, что нужно возвращать Россию в G8. И что-то я не вижу постановления Верховной Рады или заявления от МИДа, которые бы осудили его высказывания", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

