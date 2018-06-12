Минфин рассчитывает на транш МВФ осенью

Министерство финансов Украины ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает "РБК-Украина". При этом и.о. министр подчеркнула, что ведомство вообще не рассматривает возможность приостановки сотрудничества с Фондом.



"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - сказала Маркарова.



По словам чиновницы, сейчас идут переговоры с представителями фонда по выполнению остальных условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, по поводу тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.



И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация с выплатой государственного долга контролируемая.

