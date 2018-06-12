Минфин рассчитывает на транш МВФ осенью

Минфин рассчитывает на транш МВФ осенью

Министерство финансов Украины ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает "РБК-Украина". При этом и.о. министр подчеркнула, что ведомство вообще не рассматривает возможность приостановки сотрудничества с Фондом.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - сказала Маркарова.

По словам чиновницы, сейчас идут переговоры с представителями фонда по выполнению остальных условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, по поводу тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.

И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация с выплатой государственного долга контролируемая.