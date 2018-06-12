Месси обвинил Мадрид в своих проблемах

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как столкнулся с претензиями со стороны налоговых служб Испании. Его слова приводит Sport.es.



«Тот год [2017] получился для меня сложным. Проблемы с казначейством. Я не впадал в депрессию, но то, как атаковали меня, как высказывались обо мне, моей семье, отце, близких… Было очень трудно. В особенности это касается Мадрида. Я чувствовал, что меня открыто атакуют. К счастью, меня поддерживали люди в Барселоне, в Каталонии, и это делало меня чуть более спокойным», — заявил Месси.



По мнению футболиста, нападки в его сторону исходили со стороны Мадрида. «Думаю, это был заказ. Атаковать меня, уязвить меня, использовать момент слабости, пока мы проходили через то, что творилось. Я прошел это, потому что понимал, что это исходит из Мадрида», — отметил он.

