Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны

Бренд-производитель секс-игрушек Carvaka предупредил клиентов о том, что в некоторых странах выпускаемые им товары запрещены, и составил список мест, где за провоз таких предметов могут посадить в тюрьму. Об этом пишет The Sun.



«Мы знаем, что многие привязаны к своим секс-игрушкам, когда они путешествуют. Иногда им трудно продержаться без этого даже неделю, однако во многих странах вибраторы и фаллоимитаторы запрещены законом», — сообщили представители компании.



В список таких стран вошел Таиланд, где секс-игрушки считаются непристойными предметами, а также Индия, Вьетнам, Малайзия и Саудовская Аравия. Также компания упомянула о случае на Мальдивах, когда местного жителя Мустафу Хусейна посадили на шесть месяцев за хранение подобного предмета дома.



Наконец, в список вошли ОАЭ, где женщине устроили допрос после того, как она заказала товар онлайн. Представители властей изъяли секс-игрушку и заставили подписать заявление о том, что она не будет покупать ее впредь.

