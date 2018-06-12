Ненужная годовщина безвиза

Ровно год назад, 11 июня 2017 года, была воплощена в жизнь многовековая мечта украинской нации: лично верховный главнокомандующий запустил долгожданный безвизовый режим. Если кто забыл, то напомню – именно за это стоял европейский майдан. Все началось с того, что нация восстала, поскольку диктаторский режим Виктора Януковича отказался подписывать историческое соглашение в Вильнюсе. Но главное другое. Не надо платить 35 евро за «шенген». Вот в чем суть гигантской перемены, которая привела к слому вековой зависимости от России.



Мне больно об этом писать, но, к сожалению, я нигде не наблюдаю никакой подготовки к празднованию великой даты в новейшей истории Украины. Мы же, б...ть, стали абсолютно свободными! В любой момент можно взять новенький, пахнущий свежей типографской краской, биометрический паспорт и уехать в любую европейскую страну. Вы же помните все эти прошлогодние истории насчет «фантастического кофе в Братиславе», «посещения императорской ложи в Венской опере», «хрустящих парижских круассанов» и «попить пива в Праге».



Многочисленные патриотические форумы буквально разрывались от переполнявших пользователей эмоций. Мы с детской непосредственностью тыкали безвизом нашим агрессивным северным соседям, наслаждались возможностью сесть на велосипед и отправиться в увлекательный круиз по пивным Праги и Мюнхена. А сколько восторга было по поводу «резкого увеличения количества украинцев, которые пересекали границу по биометрическому паспорту»! Рисовались разнообразные графики, выезд в режиме «безвиза» представлялся как выдающееся достижение евромайдана и его безусловного лидера, ставшего в первом же туре верховным главнокомандующим.



Чего мы ждали от «падения европейского занавеса»? Прежде всего, резкого роста уровня благосостояния, зарплат в тысячу евро и пенсий по пятьсот. Евро. Каждому! Никто не понимал, как это связано с туризмом, но все, с...ка, ждали. Мы думали, что начнется невиданный ренессанс культуры, хай-тека и разнообразных кластеров. Доступность ЕС автоматически запустит некие тайные, никому не понятные механизмы, которые позволят резко изменить облик нации.



Структура «безвизового» пересечения западных границ нации стала пугать своей ориентацией на миграцию, заработки и коммерческий «туризм». Где богатые украинские туристы, наслаждающиеся европейскими музеями и образующие очереди в бутики «Луи Виттон»? Китайцев как собак нерезаных, а вот патриотов не наблюдается

Рушится идеалистическая картина европейского рая. Явственно проступают черты некоего ада, все прелести которого узнают именно те, кто так активно выступал за безвиз. Наступило понимание того, что без денег ты в ЕС не турист, а изгой. А ведь миллионы верили в автоматическое наступление счастья вместе с принятием безвизового режима

Сами собой исчезнут бомжи, собирающие бутылки во дворах столицы, страну, как бык овцу, покроют сверхсовременные автобаны с удобными развязками, взметнутся вверх небоскребы новых деловых центров, заработает первый в мире гиперлуп, и десятки тысяч туристов заполонят пляжи гостеприимной Ниццы. Миллионы патриотов наконец-то окунутся в ласковые, практически семейные объятия ЕС. И сидя в парижском бистро, неторопливо поедая рассыпчатый круассан, мы все с облегчением вздохнем: «фу, пля, мы дома, в нашей новой, европейской семье».Десятки тысяч украинцев с волнением следили за статистикой первых месяцев безвиза: сколько будет отказов? Заработает ли режим в полную силу? Заработал! Нация ринулась получать биометрические паспорта. Полиграфические мощности комбината «Украина» были загружены на сто процентов. Круглосуточно. Но все равно новых паспортов на всех не хватало. СМИ пестрели статистикой – выданы миллионы биопаспортов (!) – и психоделическими статьями о новой парадигме развития нации. Появились фирмы, которые за определенную плату предлагали услуги в «ускорении получения загранпаспорта». Казалось, что скоро вся Европа будет забита украинскими патриотами, сказавшими «остаточне прощавай савецкой империи». И тут бац! Начались странные и загадочные процессы. Неожиданно прервалась тенденция скачкообразного роста числа «безвизовцев». Пару месяцев Госпогранслужба победно рапортовала о сотнях тысячах туристов, которые с песнями и плясками отправились жрать круассаны. Потом вообще статистику перестали публиковать. А с начала 2018 года тенденция резко поменялась. Оказывается, что в ЕС все очень дорого. Туалеты платные. Никто не пищит от восторга, узнав, что человек в сандалиях и носках телесного цвета – турист из европейской Украины. Билет в Венскую оперу стоит немеряно, и даже наличие бесплатного туалета не исправляет положение. Отдыхать в Ницце и на пляжах Италии – сплошное разорение. Неожиданно закончились деньги. Причем у абсолютного большинства граждан новой Европы. Даже дешевые автобусные туры, которые процветали во времена «диктаторского режима», вдруг стали убыточными. Крупнейший туроператор на данном рынке – львовская компания «Аккорд» – втрое сократил количество туров.Структура «безвизового» пересечения западных границ нации стала пугать своей ориентацией на миграцию, заработки и коммерческий «туризм». Где богатые украинские туристы, наслаждающиеся европейскими музеями и образующие очереди в бутики «Луи Виттон»? Китайцев как собак нерезаных, а вот патриотов не наблюдается. Что происходит? Почему главное завоевание европейского майдана оказалось невостребованным? По какой причине не произошел резкий скачок качества жизни нации? Мы же, б…ть, в Европе!Социологи вдруг стали фиксировать крутой рост ностальгии по СССР. Телеконцерт на «Интере», посвященный Дню Победы, вдруг собрал рекордную аудиторию. Что происходит? Любой украинец может свободно поехать в Геную, пошататься по набережной Сены и вообще выпить пива в Мюнхене! Причем здесь СССР?Резко выросло количество украинцев, которые выезжают в страну-агрессора. Миллионы человек! Гораздо больше, чем в ЕС. Постоянно растет количество украинцев, которые отдыхают в Крыму! Этого в принципе не может быть, но так есть. Упоминать о безвизе в качестве «исторического достижения» стало даже неприлично. Типа бестактно и неуместно. Странно. Загадочно. Необъяснимо.И европейцы, которые раньше были неким собирательным образом ласкового, доброго и продвинутого существа с крылышками, вдруг предстали совсем в другом обличье. Кредитов на шару не дают, постоянно нудят про какие-то условия. Венгры вообще заблокировали «евроассоциацию» на уровне НАТО. Поляки приняли «антибандеровский закон», и директор Института национальной памяти Вятрович боится ехать в Варшаву. Его же там посадят. Итальянцы вдруг стали выступать против санкций в отношении России, а Путин вообще приехал в Вену. Да, приехал в столицу Австрии, где могут быть только украинцы, причем именно в опере. Все сразу.Рушится идеалистическая картина европейского рая. Явственно проступают черты некоего ада, все прелести которого узнают именно те, кто так активно выступал за безвиз. Наступило понимание того, что без денег ты в ЕС не турист, а изгой. А ведь миллионы верили в автоматическое наступление счастья вместе с принятием безвизового режима. Почему же все так воют сегодня? Почему свыше семидесяти процентов населения страны считают, что власть движется не в том направлении? Вы что все, офигели?! Мы движемся в ЕС! Разве это и есть неправильное направление? Любой шоумен сегодня популярнее действующего президента, который «прорубил безвизовые ворота в Европу». И вот это и есть новая, безвизовая реальность. Такие дела.