Климкин прибыл в Берлин для участия во встрече глав МИД в "нормандском формате"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Берлин, где в понедельник состоится встреча глав МИД в "нормандском формате", сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.



"Добро пожаловать в Берлин, господин министр Павел Климкин! Это ваш 30-й визит в Германию! В ожидании успешной встречи министров в формате Норманди", - написал посол в Твиттере.



Он проиллюстрировал свой пост фотографией встречи с П.Климкиным в аэропорту.



Позднее А.Мельник сообщил, что глава МИД пообщался с советником федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хекером.



"Накануне Нормандских переговоров - как всегда, очень откровенный, дружеский обмен мнениями с советником федерального канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Яном Хекером", - написал посол.

