Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде". "В вашем присутствии я подписываю закон Украины … о Высшем антикоррупционном суде Украины", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве и подписал данный закон.



Он напомнил, что в минувшую субботу председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот документ.



По словам главы государства, закон полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.



"Наши партнеры из Европейского Союза, еврокомиссары отметили огромную работу и демонстрацию политической воли, которая была сделана в последние недели", - отметил П.Порошенко.



Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.



Председатель Верховной Рады А.Парубий подписал закон 9 июня. 10 июня документ поступил в администрацию президента Украины.



Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.



В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.



Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.



Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы ВАКСа.

