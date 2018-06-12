НБУ подал иски против Коломойского на общую сумму 10 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего совладельца ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского, сообщается на сайте центробанка. Согласно сообщению, судебные производства касаются выполнения И.Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу НБУ.



"Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, предоставленных Нацбанком ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд грн", – указано в сообщении.



Первый иск подан по месту жительства И.Коломойского в Швейцарии – в суд первой инстанции в Женеве.



Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества ответчика в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.



"Указанное решение НБУ свидетельствует, что центробанк готов вести судебные дела против И.Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности. Ответчик продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжкие последствия, вынужденно понесенные украинским государством в результате его действий. Нацбанк убежден, что швейцарский и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ", - отмечено в сообщении.



По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, приведенным в сообщении, указанные иски являются еще одним важным шагом на пути защиты интересов украинцев и обеспечения выполнения бывшими акционерами ПриватБанка взятых на себя обязательств.



"ПриватБанк получал кредиты рефинансирования от НБУ под поручительство, предоставленное лично И.Коломойским. Но сегодня ясно, что финучреждение в действительности тогда было не в состоянии вернуть эти кредиты. В результате государству пришлось национализировать банк ценой значительных расходов в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом. НБУ в настоящее время принимает и продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения И.Коломойским этих средств", - сказала она.

