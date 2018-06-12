Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года

Президент Украины Петр Порошенко мечтает о вступлении страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.



"Ключевое, о чем я мечтаю – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30-го года была членом Северо-Атлантического Союза", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве в понедельник.



"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. единственный эффективный механизм остался – НАТО", - пояснил глава украинского государства.

