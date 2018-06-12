Порошенко не будет комментировать действия НАБУ и САП

Президент Украины Петр Порошенко не намерен комментировать действия антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



"Я как президент не могу и не буду комментировать действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры… Какой-либо мой комментарий означает, что я вмешиваюсь в их действия", - заявил П.Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в понедельник в Киеве.



Он подчеркнул, что ценность НАБУ и САП, а также Высшего антикоррупционного суда - в независимости этих структур.

