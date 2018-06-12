Меркель поддержала идею о саммите Путина и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею о проведении американо-российского саммита. Такое заявление она сделала сразу после возвращения с "бурной" встречи лидеров "Большой семерки", передает УНН со ссылкой на Bloomberg.



Президент России Владимир Путин не был приглашен на саммит G7 в Канаде, впрочем президент США Дональд Трамп пригласил его на личную встречу.



На прошлой неделе официальный представитель Белого дома сообщил о том, что Австрия предложила США провести саммит по Путина и Трампа в Вене.



"Я, конечно, согласна с этим", - сказала Меркель в интервью одному из немецких телеканалов.



"Я бы даже хотела, чтобы это произошло - чтобы два президеннта встретились после длительного периода времени", - добавила она.

