В Киеве может подешеветь отопление и вода

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг 14 июня рассмотрит предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Об этом свидетельствует проект решения заседания на сайте НКРЭКУ.



Согласно проекту, с 1 августа предлагается снизить тариф для Киевтеплоэнерго на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды на 29%.



По сравнению с действующими тарифами энергокомпании Киевэнерго, правопреемником которой является Киевтеплоэнерго, тариф на тепловую энергию для населения уменшится на 320,38 гривен/Гкал - до 784,58 гривен/Гкал (без НДС).



После принятия комиссией проект решения будет вынесен на общественные слушания.



В проекте решения также указано, что тариф на отпуск электрической энергии будет на уровне 182,93 коп/кВт-час; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 479,06 гривен/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 171,89 гривен/Гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 гривен/Гкал.

