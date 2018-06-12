Денис Гаевский: Почему декоммунизацию и прочие решения ВР под руководством спикера Парубия могут отменить

Пресловутая декоммунизация обошлась украинским налогоплательщикам в 5 млрд гривен. Более того, процесс сопровождался многочисленными нарушениями законодательных норм и регламента Верховной рады Украины, а также спровоцировал новые разломы в обществе. Но возможность отменить подобные решения Верховной Рады есть, считает политический аналитик Денис Гаевский.



Все дело в персоне спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который стал не только одним из главных идеологов процесса декоммунизации, но и активно реализовывал свою идеологию в кресле председателя украинского парламента, отметил Гаевский.



«Парубий в нарушение регламента порой выносил на голосование «декоммунизационные» законы и постановления десятки раз, а также ставил подпись под нелегитимными решениями «ультрапатриотического» депутатского корпуса, игнорировавшего интересы жителей населенных пунктов, попавших под каток переименований. Вообще осознаёт ли в полной мере Парубий содержание своих слов и действий — вопрос открытый. Ответ на него должна дать психолого-лингвистическая экспертиза, которую, согласно решению Печерского районного суда Киева от 7 мая 2018 года, обязуется пройти Парубий: соответствующий иск подал Виктор Медведчук — глава организации «Украинский выбор» и спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в минской Трехсторонней контактной группе», — отметил эксперт.



К слову, Медведчук не впервые выигрывает судебные иски против представителей действующей власти, подавая тем самым обществу и другим оппозиционным силам пример, как в рамках украинского законодательства бороться с правовым нигилизмом и беспределом, обратил внимание Гаевский.



«Если результаты экспертизы окажутся неудовлетворительными для Парубия, одного из лидеров «партии войны», это станет серьезной победой олицетворяемой Медведчуком «партии мира» и подстегнет дискуссию о вероятности роспуска парламента и проведения досрочных выборов, а также о возможности отмены решений (в т. ч. относительно декоммунизации) Верховной рады, возглавляемой заподозренным специалистами в неадекватности человеком», — пояснил эксперт.



Что касается отношения общества к борьбе с «советским наследием», то вопреки победным заявлениям чиновников о практически «завершенном процессе декоммунизации», цифры и факты свидетельствуют об обратном, считает политический аналитик.



«Так, масштабы празднования 9 Мая в украинских городах показали, что переформатировать ценностное и смысловое поле большей части общества под вывеской декоммунизации не удалось. Показательны также результаты прошлогоднего опроса Института социологии НАН Украины: оценки качества жизни до 1991 года в украинском обществе значительно выше, чем оценка качества жизни в нынешнее время (71% опрошенных)», — отметил Гаевский.



Эксперт считает запрет «неправильных» книг, фильмов, телеканалов и сайтов тем же «совком», с которым власть якобы борется.



«На самом-то деле до завершения процедуры декоммунизации Украины еще очень долго, ведь пока еще существуют заводы и фабрики, объекты транспортной и социальной инфраструктуры, построенные в советское время. Но их запас прочности стремительно иссякает, потому избавление от вышеуказанного в рамках декоммунизации является делом лишь времени, а не принципа», — резюмировал Денис Гаевский.

