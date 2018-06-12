На Киевском море пройдет первый в истории blockchain-фестиваль

В Украине появится первый blockchain-фестиваль. Создателем этого фестиваля являются украино-американский миллиардер Марк Гинзбург и основатель GEM-festa Гиорги Сигуа.



Blockchain – это революция, которую мы можем сравнить с изобретением колеса или лампочки. Благодаря этой технологии мы можем побороть коррупцию, избежать нечестных сделок и ускорить процесс мировой децентрализации. Так объяснил свое решение создать ивент Марк Гинзбург.



По его словам, фестиваль преследует не только просветительскую цель, он станет той платформой, на которой представители ярких стартапов будут находить крупных инвесторов. Последние, в свою очередь, смогут найти на этой платформе стоящие и перспективные идеи. Параллельно организаторы планируют свести власти и бизнес. Ведь именно технология blockchain способна решить многие возникшие между частным и государственным сектором вопросы. Яркий пример – манипуляция с реестром недвижимости и земельным кадастром.



Гиорги Сигуа поделился информацией о развлекательной части мероприятия. По его словам, сейчас ведутся переговоры о выступлении на фестивале звезд мирового уровня, которых он привозил на GEM-fest.

