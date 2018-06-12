В Украине сохранится теплая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град; в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 12-17°, на востоке местами 6-11°; днем 23-29°, в Сумской области 19-23°.



В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была +34 в 2010 году, самая низкая ночью +5,2 в 1950 году.



13 июня в западных, северных центральных, Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, на юге страны, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях 28-33°.



В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.



11 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°; в Днепре возле Киева 22°.

