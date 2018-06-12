Силовики готовят "пидозры" для Омеляна, Рабиновича и Лещенко - СМИ

Антикоррупционные органы готовят подозрения отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна и народных депутатов Сергея Лещенко (БПП) и Вадима Рабиновича (Оппозиционный блок).



Об этом передает INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу", - рассказал собеседник.



Отметим, что ранее Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных.



Кроме того, несоответствия в декларации были обнаружены и у нардепа Вадима Рабиновича.

