Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира бригады ВСУ

Генеральная прокуратура (ГП) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) объявила в розыск командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ (вооруженные силы Украины) полковника Александра Грузевича, причастного, по мнению следователей ГП, к обстрелам мирных жителей республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.



Ранее ГП ЛНР заявила, что установила причастность комбрига Грузевича к совершению военных преступлений на Донбассе, в том числе обстрелу маршрутного такси в населенном пункте Голубовское, в результате которого были ранены шесть мирных жителей.



"Следственным отделом Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики за совершение преступлений, предусмотренных статьями 439, 440 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид), разыскивается командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Александр Грузевич", — заявили в пресс-службе ведомства.



Сообщается, что комбриг Грузевич, по версии следствия, отдавал и выполнял "заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц министерства обороны Украины, осуществлял прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями", в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.



"В результате обстрелов погибли два человека, более 20 получили ранения, разрушены и повреждены более 100 жилых дома и других объектов", — заявили в Генпрокуратуре ЛНР.

