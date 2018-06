На церемонии вручения премии "Тони" де Ниро обматерил Трампа

Лучшим драматическим спектаклем в ходе 72-й церемонии награждения престижной театральной премии "Тони" в Нью-Йорке 10 июня стала постановка бродвейского театра "Гарри Поттер и проклятое дитя". Премию в номинации "Лучший мюзикл" получил "Визит оркестра". Актер Роберт де Ниро на церемонии не упустил возможности в очередной раз выразить свое неприятие президенту США Дональду Трампу.



"Гарри Поттер и проклятое дитя" победил еще в шести номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, дизайн костюмов и сцены, сообщает CBS.



Премьера постановки прошла в Лондоне еще в 2016 году, но на Бродвее "Гарри Поттер" появился меньше двух месяцев назад, отмечает "Эхо Москвы". Спектакль поставлен по изданной в 2016 году одноименной пьесе, которая была создана при участии Джоан Роулинг - автора знаменитой серии книг про юного волшебника. "Проклятое дитя" является восьмой частью приключений Гарри Поттера. Пьеса берет начало 19 лет спустя после событий последней книги и рассказывает о жизни взрослого Гарри, его друзей и их детей, напоминает ТАСС.



В Лондоне спектакль получил премию имени Лоуренса Оливье в девяти номинациях и до сих пор идет с большим успехом. Бродвейская версия "Проклятого дитя" номинировалась в этом году на 10 премий "Тони".



В девяти номинациях победил мюзикл "Визит оркестра", хотя был номинирован на 11 премий. Награды достались в том числе Катрине Ленк и Тони Шэлубу, исполнившим главные женскую и мужскую роли в мюзикле, а также режиссеру постановки Дэвиду Кромеру. Мюзикл поставлен по мотивам одноименного израильского фильма 2007 года режиссера Эрана Колирина и повествует о египетском церемониальном полицейском оркестре, отправившемся с гастролями в Израиль и по ошибке попавшем не в тот пункт назначения.



Мюзикл "Губка Боб Квадратные Штаны" по мотивам одноименного американского мультсериала, представленный в 12 номинациях, победил лишь в одной - "Лучший дизайн сцены для мюзикла".



Лучшим возобновленным драматическим спектаклем члены жюри сочли постановку пьесы Тони Кушнера "Ангелы в Америке". Сыгравший в спектакле главную мужскую роль голливудский актер Эндрю Гарфилд также был отмечен "Тони". Лучшей актрисой назвали 82-летнюю британку, обладательницу двух премий "Оскар" Гленду Джексон, сыгравшую главную роль в постановке "Три высокие женщины".



Во время церемонии вручения премии актер Роберт де Ниро нецензурно обругал президента США Дональда Трампа, сообщает Mediaite. "Больше я не призываю "сбросить" Трампа!" - заявил актер со сцены, после чего сказал нецензурно, что именно он призывает сделать с ним, и поднял кулаки вверх.



Высказывание де Ниро сорвало бурные аплодисменты, после чего актер еще раз повторил свой призыв. Выступление актера транслировалось в прямом эфире американского телевидения.





Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM