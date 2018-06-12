В Крыму продлили арест капитану задержанного украинского судна

Суд в Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому на один месяц.



Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева в понедельник, 11 мая.



"На сегодняшний день известно, что капитан данного судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", – сказал Семедляев.



Напомним, 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Утверждалось, что пятерых украинцев задержали "в исключительной экономической зоне России" неподалеку от крымского мыса Тарханкут.



Позже стало известно, что суд арестовал капитана ЯМК-0041. Украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

