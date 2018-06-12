Вступил в силу Закон об отсрочке реформы ЖКХ на Украине

Введение в действие Закона о ж/к услугах отстрочено до 1 мая 2019 года. Также до 1 августа 2020 года отсрочено вступление в силу нормы о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды.



Соответствующий Закон № 2454-VIII был официально опубликован 9 июня 2018 года и вступил в силу 10 июня.



Напомним, необходимость отсрочки реформы ЖКХ обсуждалась в связи с проблемами имплементации законов о ж/к услугах и коммерческом учете тепла и воды.



Уже заключенные договоры о предоставлении коммунальных услуг сохраняют силу на определенных в них условиях, однако потребители должны заключить с исполнителями новые договоры до 1 мая 2020 года.



Нормы касаемо услуги по управлению многоквартирным домом вводятся в действие с 10 июня 2018 года, но уже заключенные договоры о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий сохраняют силу на определенных в них условиях, пока не будут заключены договоры о предоставлении нововведенной услуги.



До утверждения Кабинетом Министров типового договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом стороны могут заключить договор по форме и на условиях, согласованных между управляющим и совладельцами.



Также установлено, что при возмещении расходов оператора внешних инженерных сетей, связанных с установкой, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета, потребителям коммунальных услуг и собственникам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и (или) горячего водоснабжения, которые платят соответствующие взносы, предоставляются льготы и субсидии.



Льготы и субсидии для возмещения расходов по оплате услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий предоставляются до даты вступления в силу договоров о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.



Отметим, ряд норм Закона о ж/к услугах был введен в действие с 10 июня. Отношения, возникающие в процессе предоставления потребителям услуг по управлению многоквартирным домом, поставки тепловой энергии, снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения, водоотвода и обращения с бытовыми отходами, а также отношения, возникающие в процессе предоставления услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа потребителям в жилых, усадебных, садовых, дачных домах регулируются Законом № 2189-VIII.



Кроме того, с 1 января 2019 года льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг начнут выплачивать потребителю в денежной форме.



Также до этой даты юр- или физлицо - управляющий многоквартирным домом должны будут иметь в штате не менее одного наемного работника, прошедшего аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)". ФЛП может самостоятельно пройти такую аттестацию.

