Ссоры на саммите «Большой семерки»: жесткий Макрон, миролюбивая Меркель, убегающий Трамп

В эти выходные оживление царит и на западе, и на востоке — в китайском Циндао начинается 18-й саммит лидеров стран ШОС, а в канадском Квебеке — саммит «Большой семерки» (G7). Эти мероприятия проходят в одно и то же время, но резко отличаются друг от друга по атмосфере: здесь, в Циндао, обстановка очень дружелюбная, в то время как там в Квебеке это далеко не так.

Россия и Китай задают тон



За последние дни сообщения о Путине заполонили китайские СМИ. В преддверии своей поездки российский президент дал эксклюзивное интервью, рассказав о своей дружбе Си Цзиньпином. Однажды г-н Си справлял с ним день рождения (они выпили по рюмке водки, нарезали немного колбасы). Путин считает, что «российская мечта» и «китайская мечта» во многом схожи, верит в перспективы российско-китайских отношений и расширение ШОС.



8 июня Си Цзиньпин вручил Путину орден Дружбы КНР. Эта высокая награда вручается иностранным гражданам, которые внесли выдающийся вклад в реализацию модернизации социализма, содействовали обмену и сотрудничеству между Китаем и другими странами, защищали мир во всем мире. Нетрудно догадаться, насколько это весомый шаг.



Теплота во взаимодействии России и Китая в некотором смысле задает тон саммиту лидеров стран ШОС. Фактически, увидеть тенденции к налаживанию взаимовыигрышного сотрудничества можно и у новых участников организации.



Например, «выступать на одной сцене» будут новые страны-участницы, Индия и Пакистан. Важно понимать, что эти соседние государства считают друг друга врагами — боевые действия между ними со времен разделения Британской Индии велись трижды. Тем не менее Индия и Пакистан — самые сильные страны Южно-азиатского субконтинента, поэтому вопросы безопасности и стабильности в Южной Азии неотделимы от них. Благодаря усилиям Китая эти враждующие соседи встали на одну сцену, и будущее покажет, к каким договоренностям они придут.



Другой пример — президент Ирана Рухани прибудет в Китай на время саммита. Это будет первый визит иранского лидера в Китай после выхода США из ядерного соглашения. До этого КНР посетил с визитом министр иностранных дел Ирана Зариф (Zarif). Весь мир следит за тем, как развивается ситуация с иранской ядерной программой. Очевидно, что, взаимодействуя, Китай и Иран посылают всем остальным сигнал. Немало иностранных аналитиков уже заявили, что Пекин дал Ирану «успокоительное».



Вся земля в куриных перьях



Проходящий по ту сторону Тихого океана саммит G7 больше похож на железнодорожную катастрофу.



Участники организованной незадолго до этого встречи министров финансов и глав ЦБ серьезно разошлись во мнениях по вопросу таможенных пошлин. Резюмируя, председатель собрания выразил «озабоченность и разочарование», вызванные действиями Трампа.



Прибывший в Квебек заранее Макрон продолжил жестко высказываться о США: «Нам не нужен всемирный гегемон». В то же время французский президент считается «единственным европейским лидером, который может секретничать с Трампом».



Лидеры других европейских государств, однако, сразу «отказались от лечения» G7.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «Большой семерке», вероятно, будет трудно достичь консенсуса по содержанию коммюнике и формулировкам, поэтому «более реалистичным выходом будет не публиковать официальное заявление». Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и премьер-министру Канады Джастину Трюдо не удалось поговорить с Трампом наедине.



Белому дому стало совершенно ясно, что лидеры шести стран намерены препираться, поэтому Трампу пришлось покинуть саммит раньше под предлогом подготовки к встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном, которая пройдет 12 июня.



Идейные различия



Разная атмосфера на этих саммитах отражает разные перспективы развития международного сообщества — косность и раскол против открытости и сплоченности.



Китай и США играют главные роли на вышеупомянутых саммитах. Используя две платформы, они распространяют совершенно отличные друг от друга идеи развития, а также собственные размышления о мировом порядке.



Последние несколько лет Китай все время пытался объяснить понятие «сообщества единой судьбы», искал наибольший общий делитель в отношениях между странами. Все государства — большие и маленькие, сильные и слабые, влияют друг на друга и потому должны совещаться. Сильные державы несут бо́льшую ответственность за мир и развитие в своих регионах и во всем мире, они — отнюдь не монополисты в международных делах. Это очень мудрая мысль, идея для всей эпохи.



ШОС — это отражение китайского способа развития. За 17 лет она из маленькой «тачки», организации, связанной с безопасностью, постепенно развилась до «полноприводного автомобиля» — ШОС занимается проблемами безопасности, экономики, гуманитарного обмена и сотрудничества. Благодаря принятию в свой состав новых членов, Индии и Пакистана, ШОС перестала сосредотачиваться на Восточной Азии и расширилась до Южной, став региональной организацией безопасности с самым большим общим населением в Евразии. В ШОС в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу вступили такие ключевые государства, как Иран, Афганистан и Турция, это позволило организации затронуть ближневосточный регион. Очевидно, что Китай делает все возможное, чтобы быть посредником в спорных вопросах, сглаживать противоречия.



«Большая семерка», напротив, представляет собой международную организацию, ядром которой выступают США, а другие шесть стран вокруг них ищут общие интересы. Ранее они держались одного направления во внешней политике, заставляли остальной мир с готовностью принимать их руководство, терпеть эксплуатацию. Сейчас их время ушло, начались внутренние распри. Это означает, что сегодняшнее западное мировоззрение — это по-прежнему забота лишь о собственных интересах. «Большая семерка» в конце концов все равно обречена на провал из-за идеи игры с нулевой суммой, жизни по законам джунглей, где победитель забирает все.



По малому можно судить о большом. И смотря на атмосферу, царящую на вышеупомянутых саммитах, знающие люди смогут сделать выводы о тенденциях развития всего мира. Мы верим, что высокие идеи привлекают людей без всяких слов, и в будущем еще больше стран сделают свой выбор между расколом и сплоченностью, консерватизмом и открытостью.



Источник: Цзиньжи тоутяо



