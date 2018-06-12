Госавиаслужба установила ограничения на полеты легких дронов

Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных суден весом до 2 кг, в том числе рядом с местами массового скопления людей (без предварительного получения разрешения на полеты).



Об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства Временном порядке использования воздушного пространства Украины.



Помимо лиц, управляющих дронами массой свыше 2 кг, пилоты легких беспилотников теперь также обязаны придерживаться определенных правил.



В частности, без информирования и получения разрешений от соответствующих ведомственных органов, полеты могут выполняться только днем и при соблюдении ряда условий.



В частности, запрещено летать над промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, других опасных веществ и жидкостей и т. д.



Центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения, дороги государственного значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.



Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО, а также объектами под охраной, списки которых определены Минобороны, МВД, Госпогранслужбой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, другими военными и правоохранительными органами.



Также запрещено летать над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами", однако их список и критерии в тексте порядка не указаны.



Над перечисленными объектами можно летать, получив разрешение от соответствующего ведомства, владельца, администрации и т. д.



Кроме того, запрет на полеты распространяется на места аварий и катастроф, зон спецопераций, в т.ч. полицейских, зоны проведения АТО, и зоны, "определенные для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".



Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета (160 км/ч), высоту (50 м), расстояние от пилота (не более 500 м) и расстояние от посторонних лиц - не ближе 30 метров, для детей до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп лиц более 12 человек - не ближе 150 метров.



В других случаях полеты беспилотников массой до 2 кг включительно и все без исключения полеты беспилотников массой более 2 кг выполняются в пределах запретов/ограничений использования воздушного пространства (ИВП) с соблюдением требований по представлению заявок на ИВП, получения разрешений и условий ИВП, информирование органов управления Воздушных сил ВСУ, органов Государственной пограничной службы Украины, а также соответствующих органов, отвечающих за управление полетами.



Как сообщалось, в мае 2017 года Государственная авиационная служба Украины предложила ввести регистрацию всех беспилотных воздушных судов (БВС), имеющих массу свыше 250 г.

