Миссия МВФ прибудет в Киев после пересмотра тарифов на газ - глава НБУ

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.



"Я считаю, что те вопросы, которые еще не решены, все взаимосвязаны, поэтому для приезда миссии необходим и очередной пересмотр рынка газа и переговоры с Минфином по сбалансированному бюджету", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

