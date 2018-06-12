Кыцюндер: новый кокс

Многие заметили бурную рекламную кампанию Юлии Тимошенко. Впервые бигборды с Кыцюндером, усиленно продвигающей «новый курс Украины», стали встречаться в Киеве чаще, чем поднадоевшие борды с четырьмя веселыми геями, рекламирующими «регулярный секс». Интернет буквально забит под завязку баннерами с тем же «новокурсовским» содержанием. На телеканалах, в частности СТБ (сам видел) , крутится безумно интересный ролик с Кыцюндером в роли диктора.



Вкрадчивым, тихим голосом Юлия Владимировна втирает доверчивой аудитории о том, что, б…ть, сделает всех счастливыми и процветающими. Короче, бюджет кампании явно превышает один миллион условных единиц, курс которых постоянно падает по отношению к мощной гривне. Серьезная заявка на старт в президентской гонке. И явно ведь появился генеральный спонсор всего этого дела.



Презентация «нового курса» Кыцюндера запланирована на 15 июня, то есть уже в эту пятницу. Сняли целый павильон в комплексе «КиевЭкспоПлаза». С кондиционером и кейтерингом. Понимаю, что практически никто из вас не кликал на баннер Юлии Владимировны. Эту работу я сделал за вас, чтобы рассказать об основном хайпе грандиозной тусовки, собираемой Кыцюндером.



Все дело в Жан-Жаке Руссо. Тимошенко, точнее, ее «каманда имиджмейкеров» во главе с вечно нестареющим, но постоянно увеличивающимся в объемах Сашей Абдуллиным, не стала особо заморачиваться с контентом и содрала у товарища Руссо его концепцию «общественного договора». Это основное содержание панели номер один. Действительно, а х...ли мелочиться? Нужен новый договор. Общественный. К несчастью, Жан-Жак не смог выкроить время, чтобы эксгумироваться из могилы и стать хедлайнером дискуссии. Жаль, конечно. Но он точно не раз перевернется в гробу, поскольку модераторы «нового курса» извратили суть его учения, превратили в какое-то психоделическое шоу с элементами стриптиза непривлекательных участников действа.



«Как найти национальную идею, которая способна вдохновить украинцев?». Даже не знаю, чем помочь Кыцюндеру по этому вопросу. Есть разные виды веществ, которые, будучи принятыми в определенном соотношении (орально либо другим способом), безусловно, способны вдохновить. Возьмем того же Киву

Я не осуждаю Кыцюндера, которая замутила форум с броским психоделическим названием «Новый курс». Видно, что Юлия Владимировна осторожна, как монашка на порновечеринке. Одно неверное движение, один неправильный ответ на вопрос «Чей Крым?», и все. Репрессии, компромат и клеймо «агентесса Кремля»

Руссо же не зря писал, что надо заключать договор между властью и народом. Это рабочая схема. Она прекрасно работала и у нас до 2014 года. Смысл договора заключался в четком понимании, кто и сколько ворует. Власть, конечно, берет побольше, но не мешает «маленьким украинцам» иметь свой гешефт, поскольку выжить на одну зарплату могут лишь волонтеры, активисты и антикоррупционеры. И что предлагает Кыцюндер? Заключить договор между всеми членами общества. Дерьмо и треш. Интересно, кто ей такой лютой пурги на нос накапал? Хотя к внешнему имиджу Юлии Владимировны, закрепленному с помощью бигбордов, никаких претензий нет. Образ интеллигентной училки в очках из классических немецких фильмов. Причем еще до прихода разносчика пиццы и сантехников в удобных синих комбинезонах на голое тело. К тому же работники вантуза приходят в основном без инструментов.Испоганив Жан-Жака, переврав и извратив суть его теории общественного договора, организаторы форума уверенно продолжают в том же духе.«Как найти национальную идею, которая способна вдохновить украинцев?». Даже не знаю, чем помочь Кыцюндеру по этому вопросу. Есть разные виды веществ, которые, будучи принятыми в определенном соотношении (орально либо другим способом), безусловно, способны вдохновить. Возьмем того же Киву. У человека давно и систематически появляется идея. Зачастую на фоне ж…пы в стрингах, но это побочные эффекты. А так, чтобы массово накрыло, причем всех и сразу… Ну не знаю. Но надо искать. Наука не стоит на месте. Опять же не все свойства грибов хорошо изучены. Есть, знаете ли, такие экземпляры, которые, будучи засушенными и выкуренными, способны стимулировать поиски. Но вот найдут ли… Не уверен. Хотя с Руссо в таком состоянии можно свободно дискутировать.Интеллектуальная начинка панели номер два, посвященной «новому экономическому курсу», тоже доставляет. Главный вопрос: как перейти от сырьевой экономики к индустриализации 4.0? Интригует, согласитесь. Первые три волны индустриализации прошли как-то мимо меня. Но, судя по восьмому «айфону», в мире действительно что-то происходит.Только какое отношение это имеет к Украине – совершенно не понятно. И, конечно же, не обошлось без «инновационных кластеров». Хабов не было. Серьезно. Специально искал. Даже транспортного не нашел. А вот «инновационные кластеры», а также некое «украинское IT» нашел. Как и базовое противоречие «нового экономического курса»: на хера нам инновационные кластеры, если главное – новый аграрный курс нации?Но самой забористой получилась третья панель: «Экосистема жизни человека». Все дело, б…ть, в гармонии с природой и зеленой революции. Надо собирать различные травки, очевидно, сушить их и употреблять. И тогда нам удастся сберечь «человеческий капитал». А в таком состоянии ты недалеко уедешь. Однозначно. Если же на таможне траву найдут, то вообще завернут года на два. Как минимум.Поймите меня правильно: я не осуждаю Кыцюндера, которая замутила форум с броским психоделическим названием «Новый курс». Видно, что Юлия Владимировна осторожна, как монашка на порновечеринке. Одно неверное движение, один неправильный ответ на вопрос «Чей Крым?», и все. Репрессии, компромат и клеймо «агентесса Кремля». Уже вовсю обсуждаются планы по повторной посадке Кыцюндера в уютный следственный изолятор. Она же абсолютный лидер президентских выборов. Как так получилось – непонятно. Но Юлия Владимировна успешно реализует свою стратегию «позитивной травы». Никаких тебе «атомных пистолетов», из которых надо «расстреливать Донбасс», колючей проволоки для изоляции «неблагонадежных жителей оккупированной РФ территории». Кыцюндер сама читает результаты социсследований. Ну надо же знать, за что дерут такие деньги. И видит, что 90 процентов населения выступают за изменение курса власти. Поэтому «новый курс». Проблема войны отошла на третий план. Так что никакой агрессивной риторики в стиле «боевой кроль на тропе войны с Путиным». Все чинно и позитивно: «экосистема», «индустриализация 4.0», «инновационные кластеры». Ассиметричный ответ на агрессивную кампанию «порохоботов», которые Кыцюндера иначе как «макакой» и не называют. В принципе, вообще не ее стиль. Но Юлия Владимировна пока его выдерживает. Правда, имиджмейкеры говно, но то такое. Мелочи.